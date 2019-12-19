banner255
banner69
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
12 0
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
132 0
 
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
62 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
466 0
40 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
487 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
52 0
banner355

Engelsiz yürekler Bursa deplasmanında

banner27

Engelsiz yürekler Bursa deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin ilk devresini lider bitirmeyi garantileyen KKTC Engelliler son maçını Bursa Bedensel Engelliler deplasmanında oynayacak.

Takımımız 21 Aralık Cumartesi günü Bursa’da ligde sekizinci sırada yer alan Bursa Bedensel Engelliler ile TSİ ile 12.00’de karşı karşıya gelecekler.

KKTC Engelliler ligde 20 puanla zirvede yer alırken, Bursa Bedensel Engelliler 13 puanla 8.sırada yer alıyor.

1.Lig

Takımlar                     O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                     10        10        0          777      436      20

2.Pendik                     10          8        2          705      524      18

3.Antalya BŞB             10          8        2          709      585      18

4.Yalova ORT.             10          8        2          645      555      18

5.G.Antep Eng.           10          7        3          657      566      17

6.Bornova                   10          4        6          540      622      14

7.Konya Eng.             10          4        6          536      622      14

8.Bursa BESK            10          3        7          601      676      13

9.Aksaray Bel..           10          3        7          552      658      13

10.Batman ESK.         10          3        7          522      688      13

11.Tuzla Bel.               10          1        9          529      631      11

12.M.P Samsun          10          1        9          485      695      11

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.