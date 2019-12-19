Engelsiz yürekler Bursa deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin ilk devresini lider bitirmeyi garantileyen KKTC Engelliler son maçını Bursa Bedensel Engelliler deplasmanında oynayacak.
Takımımız 21 Aralık Cumartesi günü Bursa’da ligde sekizinci sırada yer alan Bursa Bedensel Engelliler ile TSİ ile 12.00’de karşı karşıya gelecekler.
KKTC Engelliler ligde 20 puanla zirvede yer alırken, Bursa Bedensel Engelliler 13 puanla 8.sırada yer alıyor.
1.Lig
Takımlar O G M A.S Y.S P
1.KKTC 10 10 0 777 436 20
2.Pendik 10 8 2 705 524 18
3.Antalya BŞB 10 8 2 709 585 18
4.Yalova ORT. 10 8 2 645 555 18
5.G.Antep Eng. 10 7 3 657 566 17
6.Bornova 10 4 6 540 622 14
7.Konya Eng. 10 4 6 536 622 14
8.Bursa BESK 10 3 7 601 676 13
9.Aksaray Bel.. 10 3 7 552 658 13
10.Batman ESK. 10 3 7 522 688 13
11.Tuzla Bel. 10 1 9 529 631 11
12.M.P Samsun 10 1 9 485 695 11