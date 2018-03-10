Engelsiz yürekler, Bosna Hersek’den mutlu dönüyor

Bosna Hersek’de devam eden Avrupa Tekerlekli Basketbol Ligi grup eleme maçlarında Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı üst üste 3 galibiyet alırken, grup ikincisi oldu. Turkcell yönetiminden Ayhan Barış ile Gülten Karanfiloğlu da Bosna Hersek’e giderek takıma büyük destek verdiler

Bosna Hersek’in Banjaluka kentinde devam eden Avrupa Tekerlekli Basketbol Ligi grup eleme maçlarında geçtiğimiz akşam ikinci maçına, dün sabah saatlerinde üçüncü maçına, akşam saatlerinde ise dördüncü çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı üst üste 3 galibiyet aldı. Grup elemelerindeki ilk maçını ev sahibi Banja Luka KKI Varbas takımına 81-62’lik skorla kaybeden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague Grup A’da Fransa’n ın Handi Sud Basket Marseille takımını 62-54 mağlup etti. Engelsiz yüreklerimiz akşam saatlerinde ise Avusturya’nın Flink Stones takımını da 66-56 mağlup etti. Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer alıyor. Oyuncumuz Murat Ekşi turnuvanın Old-Star'ı seçildi.