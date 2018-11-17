Engelsiz yürekler beşinci viteste

KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pendik Anadolu Yakası’nı 61 – 44 mağlup ederek, beşinci maçını da kazandı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne bu yıl Süper Lige çıkma hedefiyle başlayan ve ilk dört maçını kazanarak tepeye yerleşen KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı dün oynadığı beşinci maçını da 61 – 44 kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün Pendik Anadolu Yakası’nı konuk eden KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İranlı yeni transferi Ali Ekber’in 30 sayılık katkısıyla güzel bir oyun sonrasında rakibini 17 sayı farkla mağlup etti. Gelecek haftayı Ankara deplasmanında Ankara BB Engelli SK önünde geçirecek temsilcimiz dünkü maçı şu kadro ile oynadı:

“ Efkan – Mahmut – Ekşi – Osman – Cemer - Murat – Ertan – Ömer – Akdeniz – Servet – Aliekber”