Engelsiz yürekler, Batman deplasmanında galibiyet arayacaklar

Türkiye Tekerekli Sandalye Basketbol 1.Ligin yenilgisiz lideri KKTC Engelliler 6.haftada Batman’a konuk olacak.

Ligde yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden ve ayrıca en çok sayı ve en az sayı siyen ekip olma özelliği de olan engellilerimiz 16 Kasım Cumartesi günü sekizinci sırada yer alan Batman deplasmanında olacak. Maç TSİ ile saat 12.00’de oynanacak

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1KKTC 5 5 0 381 199 10

2.GAntep Eng. 5 5 0 356 268 10

3.Antalya BŞB 5 4 1 351 289 9

4.Yalova OSK. 5 4 1 324 262 9

5.Pendik 5 3 2 313 271 8

6.Bursa BESK 5 2 3 304 308 7

7.Bornova 5 2 3 262 316 7

8. Batman ESK 5 2 3 271 333 7

9.Tuzla Bel. 5 1 4 261 311 6

10.Aksaray Bel. 5 1 4 258 308 6

11.Konya Eng. 5 1 4 253 329 6

12.M.P Samsun 5 0 5 236 376 5