banner255
banner69
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
1 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
1 0
 
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
36 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
22 0
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
118 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
46 0
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
80 0
banner82

Engelsiz yürekler, Batman deplasmanında galibiyet arayacaklar

banner27

Engelsiz yürekler, Batman deplasmanında galibiyet arayacaklar

Türkiye Tekerekli Sandalye Basketbol 1.Ligin yenilgisiz lideri KKTC Engelliler 6.haftada Batman’a konuk olacak.

Ligde yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden ve ayrıca en çok sayı ve en az sayı siyen ekip olma özelliği de olan engellilerimiz  16 Kasım Cumartesi günü sekizinci sırada yer alan Batman deplasmanında olacak. Maç TSİ ile saat 12.00’de oynanacak

1.Lig

Takımlar                     O         G         M         AS       YS       P

1KKTC                       5          5          0          381      199      10

2.GAntep Eng.            5          5          0          356      268      10

3.Antalya  BŞB           5          4          1          351      289        9

4.Yalova OSK.            5          4          1          324      262        9

5.Pendik                      5          3          2          313      271        8

6.Bursa BESK             5          2          3          304      308        7

7.Bornova                   5          2          3          262      316        7

8. Batman ESK            5          2          3          271      333        7

9.Tuzla Bel.                5          1          4          261      311        6

10.Aksaray Bel.          5          1          4          258      308        6

11.Konya Eng.             5          1          4          253      329        6

12.M.P Samsun            5          0          5          236      376        5

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.