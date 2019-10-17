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Engelsiz yürekler, Antalya’da galibiyet hedefinde

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ile KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yarın Antalya Spor Salonunda karşılaşacaklar

Engelsiz yürekler, Antalya’da galibiyet hedefinde
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde ilk haftayı farklı galibiyetlerle kapatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ile KKTC Engelliler yarın karşı karşıya gelecekler.

Antalya Spor Salonunda yarın saat 14.00’te oynanacak olan ve zirve açısından büyük önem taşıyan maçta sezonun iki güçlü takımı kozlarını paylaşacaklar.İlk hafta Medical Park Samsun Engellileri 30 sayı farkla 71-41 yenerek ilk haftayı lider kapatan Antalya Büyükeşhir Belediyesi yarın sahasında Pendik Belediyesi’ni 71-43 yenen takımımızı ağırlayacak.

  1. Lig

Takımlar                    O         G         M          A       Y         P

1.Antalya BŞB           1          1          -           71        41        2

2.KKTC Eng.            1          1          -           71        43        2

3 G.Antep Eng.         1          1          -           63        40        2

4.Tuzla BLD              1          1          -           61        39        2

5.Yalova Ort.            1          1          -           66        62        2

6.İzmir Bornova        1          1          -           62        66        1

7.Bursa Eng.              1          -           1          60        66        1

8.Aksaray BLD.         1          -           1          62        66        1

9.Batman ENG.         1          -           1          39        61        1

10.Konya ENG.         1          -           1          40        63        1

11.Pendik BLD.          1          -           1          43        71        1

12.Samsun ENG.        1          -           1          41        71        1

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