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Engelsiz yürekler Aksaray deplasmanında

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Engelsiz yürekler Aksaray deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 13.hafta sonunda yenilgisiz lider olan KKTC Engelliler hafta sonu Aksaray Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lige çıkma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden takımımız 1 Şubat Cumartesi günü Aksaray Belediyesi ile karşılaşacak.Sezonun ilk maçında rakibini 72-20 gibi bir skorla yenen KKTC bu maçın da mutlak favorisi olacak.

Ligde 13 maçta 13 galibiyet 26 puanla ilk sırada yer alan takımımızı 23’er puanı bulunan dört takım Pendik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yalova  ve Gaziantep Engelliler takip ediyor.

1.Lig

Takımlar                      O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                      13        13        0          1037    590      26

2.Pendik                      13        10        3          903      697      23

3 .Antalya BŞB           13        10        3          920      741      23

4Yalova                      13        10        3          865      704      23

5G.Antep Eng            13        10        3          874      722      23

6Bursa BESK              13        5          8          773      871      18

7.Konya Eng.             13        5          8          689      804      18

8.Batman ESK             13        5          8          675      863      18

9.Bornova                   13        4          9          696      830      17

10.Aksaray Bel.          13        4          9          716      868      17

11.Tuzla Bel.               13        1          12        674      811      14

12.M.P Samsun           13        1          12        614      935      14

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