“En büyük hedefimiz Avrupa’da Dörtlü Final'e kalmak”

Zafer Kalaycıoğlu, yaptığı açıklamada en büyük hedeflerinin FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak olduğunu belirtirken, Dörtlü Final'e kalarak, Kıbrıs Türk halkına bir gurur daha yaşatmak istediklerini söyledi

PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, başarılı kariyeriyle dikkati çekiyor.

Zafer Kalaycıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada en büyük hedeflerinin FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak olduğunu belirtti.

İç saha maçlarını FIBA izin vermediği için KKTC'de oynayamayan YDÜ'nün başantrenörü, "Geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanarak Kıbrıs Türk halkına yapılan bu ambargoları delmek için ilk ve önemli adımı attık. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ismini zirveye taşıdık. Dörtlü Final'e kalarak bu büyük adımı biraz daha geliştirmiş olacağımıza inanıyorum. En büyük hedefimiz Dörtlü Final'e yükselmek. İnşallah Dörtlü Final'e kalarak, Kıbrıs Türk halkına bir gurur daha yaşatırız." diye konuştu.

ÖZYİĞİT: YDÜ’YÜ KUTLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’de ve Avrupa’da geçen sezona damga vuran değerli ve anlamlı şampiyonluklar kazanan, bu yıl ise 2017-2018 Sezonu’nda düzenlenen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nı hem şahsı hem de bakanlığı adına en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

Özyiğit, "Gösterdikleri gelişim ve performans ile kazandığı tarihi şampiyonluklarla ülkemiz adına büyük gurur yaşatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın sporcularını, teknik kadrosunu ve yönetimini ayrıca tebrik ediyor sezon içerisinde Türkiye ve Avrupa’da aynı başarıları tekrarlayarak şampiyonluklar kazanmalarını ve bizleri yeniden gururlandırmalarını temenni ediyorum."