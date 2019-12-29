Emiroğlu, İstanbul'da seminer verdi

KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi Sorumlusu ve aynı zamanda YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi, Spor Bilimleri Öğrenim Üyesi Dr. Osman EmiroğluTBF İstanbul İl Temsilciliği’nin Basketbol Görevlileri Eğitim Semineri’nde eğitim verdi

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurduğu iyi ilişkiler meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda TBF İstanbul İl Temsilciliği’nin Basketbol Görevlileri Eğitim Semineri Toplantısı’na KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi Sorumlusu ve aynı zamanda YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi, Spor Bilimleri Öğrenim Üyesi Dr. Osman Emiroğlu katılarak bir sunum gerçekleştirdi.

EMİROĞLU SPORDA İLETİŞİMİ AKADEMİK BOYUTTA ELE ALDI

Sporda İletişim üzerine gerçekleştirilen sunumda Emiroğlu, konuyu akademik boyutta ele alarak katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle altyapılarda görev alanların sezon boyunca antrenör ve sporcularla ilişkilerini daha iyi nasıl sürdürebileceklerinin konuşulduğu toplantıda 250 civarında katılımcı yer aldı.