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Dünya basketbolu onu konuşuyor

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Dünya basketbolu yeni bir yeteneği konuşuyor. Bu isim henüz 13 yaşında Litvanya kadın milli takım formasını giyen JusteJocyte

Dünya basketbolu onu konuşuyor

Henüz 13 yaşında..

Ancak yaptıklarıyla şimdiden dünya basının ilgisini çekmiş durumda.

Litvanya'nın dünya basketboluna son hediyesi olan JusteJocyte, kadın milli takımıyla ilk maçına Arnavutluk karşısında çıktı.

10 dakika süre alan 13 yaşındaki sporcu maçı 4 sayı 3 de asistle tamamladı.

Genç basketbolcunun ışıltısı Litvanya'nın Arnavutluk'u 108 - 43 yendiği maçın önüne geçti.

En son 3 ay önce 16 yaş altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda oynayan süper yetenek, finalde Rusya'ya 33 sayı atarken tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

O maçta Litvanya 73-66 kaybedip Avrupa 2.si olurken, takımının attığı sayıların yarısı Joyte'den geldi.

Ve Türk basketbol sevenlere bir müjde..

1 metre 84 santim uzunluğundaki yıldız adayı, pazar günü Mersin'de oynanacak olan Türkiye- Litvanya maçında parkede olacak.

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