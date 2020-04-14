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Doğukan: Uzun hazırlık dönemine ihtiyaç duyacağız

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LAÜ oyuncusu Doğukan Demirman, yarı profesyonel birçok sporcunun olduğu ülkede hızlandırılmış ligin sporcularda problem oluşturacağını belirtirken,böylesi olağanüstü durumdan sonra sporcular uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyacağını vurguladı

Doğukan: Uzun hazırlık dönemine ihtiyaç duyacağız

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) takımının oyun kurucusu Doğukan Demirman, COVID-19 salgınını ve basketboldaki durumu değerlendirdi. Genç oyuncu öncelikli olarak tüm halka devletin verdiği kararlara uyma tavsiyesinde bulunarak, bunun süreç açısından çok önemli olduğunu belirtti.

“Hızlandırılmış ligler riskli”

Doğukan, “1 ayı aşkın bir süreçte evde yapılan bireysel antrenmanların yeterli olacağı kanaatinde değilim. Aktif ve profesyonel anlamda yapılan sporlarda, bu gibi olağanüstü bir olaydan sonra sporcuların kesinlikle fiziksel ve mental anlamda uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyacakları görüşündeyim. Bu sürecin federasyonlar tarafından en doğru şekilde planlandırılması, bir karara varılması gerekiyor. Bence doğru olan durdurulan liglerin sporcu sağlığını koruyacak şekilde düzenlenip uygulanması. Yaz aylarında veya Eylül’de hızlandırılmış liglerin oynatılmasında birçok risk faktörü bulunmaktadır” dedi.

“Sporculardabir çok problem çıkabilir”

Salgının tamamıyla bitmesinden sonra en az 1.5 aylık bir hazırlık dönemine ihtiyaçları olacağını, sürekli fikir paylaştıkları sporcu arkadaşlarının birçoğunun özel sektör ve devlet kurumlarında çalıştığını dile getiren Doğukan Demirman, “Bizim gibi yarı profesyonel birçok sporcunun olduğu bir ülkede haftada iki maç oynatılacak şekilde hızlandırılmış bir lig sporcular adına bir çok problem çıkarabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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