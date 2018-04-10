Dikmen İlkokulu'nda her şey basketbol için

Dikmen İlkokulu Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı alt yapısının davetlisi olarak gerçekleştirdiği İstanbul gezisini tamamladı

Eğitimdeki başarılı çalışmalarının yanı sıra son yıllarda sporda özellikle de basketbolda önemli başarılara imza atan Dikmen İlkokulu'nda, öğrencelere basketbolu sevdirmek için motive edici ödüllendirmeler yapılıyor.

Bu çerçevede Dikmen İlkokulu Basketbol Takımı, Darüşşafaka Basketbol Takımı alt yapısının davetlisi olarak 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği İstanbul gezisini tamamladı.

Pazar günü Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japon maçını seyreden kafileye Anadolu Efes basketbolcusu Kıbrıslı Türk Muhaymin Mustafa yakın ilgi gösterirken çocuklarla sohbet etti. Pazartesi günü Darüşşafaka Basketbol alt yapısı ile dostluk maçı yapan kafile, kendi yaş kategorisindeki çocuklar ile kaynaşma fırsatı yakaladı.

Maç öncesi Dikmen İlkokulu öğretmenlerinden Nusret Sırdar, Darüşşafaka Basketbol alt yapı koordinatörü Gökmen Öder’e bir de anı plaketi takdim etti. Kafile Salı günü kültürel geziler düzenledikten sonra adaya döndü.