Dayı: Kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

Süper Lige çıkma mücadelesi veren Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci sıradaki İskenderun’a konuk olacak. Antrenör Hüseyin Dayı, İskenderun maçının çok önemli olduğunu açıklarken, maçı aldıkları takdirde Süper Lige çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacaklarını açıkladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 20.hafta mücadelesinde Girne Amerikan Üniversitesi 30 Mart Cumartesi günü ikinci sıradaki İskenderun’a konuk oluyor.

Üç haftası kalan ligde ikinci İskenderun ile üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi maçı Süper Lige çıkacak takımlar için büyük önem taşıyor.

Ligde 35 puanla ikinci İskenderun ile 34 puanla Girne Amerikan Üniversitesi 30 Mart Cumartesi günü Süper Lige çıkma mücadelesi verecekler. Bu arada ligin bir başka önemli karşılaşmasında ise dördüncü Ceylanpınar Belediyesi – beşinci Ankara Büyükşehir Belediyesi de kritik bir mücadele verecekler.

Dayı: Ligin kaderini belirleyecek maç

Girne Amerikan Üniversitesi antrenörü Hüseyin Dayı, İskenderun maçının çok önemli olduğunu açıkladı.

Dayı, “Bu hafta deplasmanda oynayacağımız İskenderun maçı, ligin kaderini belli edeceği bir karşılaşma olacak. Maçı aldığımız takdirde Süper Lige çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu hafta belki de Süper Lige çıkacak olan takımların netleşeceği bir hafta olabilir. Kendi içimizde Süper Lige çıkmak için mücadele eden takımların maçları vardır. Bu maçlardan alınacak olan sonuçlar sonucunda bu hafta Süper lige çıkan takımlar belli edebilecek. Eksizsiz tam kadro ile İskenderun’a gidiyoruz.”dedi.

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.Keçiören BLD. 19 19 0 1507 925 38

2.İskenderun Eng. 19 16 3 1371 1187 35

3.GAÜ 19 15 4 1290 1079 34

4.Ceylanpınar BLD. 19 14 5 1416 1110 33

5.Ankara BŞB 19 14 5 1252 1056 33

6.Pendik 19 9 10 1166 1139 28

7.Antalya BŞB 19 9 10 1166 1220 28

8.G.Antep Eng. 19 6 13 1017 1174 25

9.Aksaray BLD. 19 5 14 1172 1316 24

10.Çanakkale 19 4 15 989 1216 23

11.Aydın BŞB 19 3 16 1046 1320 22

12.VAN 19 0 19 887 1537 19