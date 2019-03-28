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Dayı: Kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

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Süper Lige çıkma mücadelesi veren Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci sıradaki İskenderun’a konuk olacak. Antrenör Hüseyin Dayı, İskenderun maçının çok önemli olduğunu açıklarken, maçı aldıkları takdirde Süper Lige çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacaklarını açıkladı

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Dayı: Kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 20.hafta mücadelesinde Girne Amerikan Üniversitesi 30 Mart Cumartesi günü ikinci sıradaki İskenderun’a konuk oluyor.

Üç haftası kalan ligde ikinci İskenderun ile üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi maçı Süper Lige çıkacak takımlar için büyük önem taşıyor.

Ligde 35 puanla ikinci İskenderun ile 34 puanla Girne Amerikan Üniversitesi 30 Mart Cumartesi günü Süper Lige çıkma mücadelesi verecekler. Bu arada ligin bir başka önemli karşılaşmasında ise dördüncü Ceylanpınar Belediyesi – beşinci Ankara Büyükşehir Belediyesi de kritik bir mücadele verecekler.

Dayı: Ligin kaderini belirleyecek maç

Girne Amerikan Üniversitesi antrenörü Hüseyin Dayı, İskenderun maçının çok önemli olduğunu açıkladı.

Dayı, “Bu hafta deplasmanda oynayacağımız İskenderun maçı, ligin kaderini belli edeceği bir karşılaşma olacak. Maçı aldığımız takdirde Süper Lige çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu hafta belki de Süper Lige çıkacak olan takımların netleşeceği bir hafta olabilir. Kendi içimizde Süper Lige çıkmak için mücadele eden takımların maçları vardır. Bu maçlardan alınacak olan sonuçlar sonucunda bu hafta Süper lige çıkan takımlar belli edebilecek. Eksizsiz tam kadro ile İskenderun’a gidiyoruz.”dedi.

 1.Lig

Takımlar                                 O         G         M         AS       YS       P         

1.Keçiören BLD.                    19        19        0        1507      925      38

2.İskenderun Eng.                   19        16        3        1371      1187    35

3.GAÜ                                    19        15        4        1290      1079    34

4.Ceylanpınar BLD.                19        14        5        1416      1110    33

5.Ankara BŞB                         19        14        5        1252      1056    33

6.Pendik                                 19          9        10      1166      1139    28

7.Antalya  BŞB                       19          9        10      1166      1220    28

8.G.Antep Eng.                       19          6        13      1017      1174    25

9.Aksaray BLD.                      19          5        14      1172      1316    24

10.Çanakkale                          19          4        15        989      1216    23

11.Aydın BŞB                         19          3        16       1046     1320    22

12.VAN                                  19          0        19        887      1537    19

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