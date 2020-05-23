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Dayı: Alın teriyle hak edilmiş bir başarı kazandık

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KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı tarihi zafere taşıyan başarılı koç Hüseyin Dayı elde ettikleri zafer sonrasında “Hepimizin sonuna kadar alın teriyle hak edilmiş bir başarı öyküsünü başardık. Elde ettiğimiz başarı birçok sporcu kardeşimize örnek olsun.” açıklamasını yaptı

Dayı: Alın teriyle hak edilmiş bir başarı kazandık

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükselmişti.

Sezonun tamamlanmasına 3 maç kala namağlup lider ve şampiyonluğunu ilan etmiş durumda olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyon olarak Türkiye Süper Ligi’ne çıkmayı hedefliyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle duran lig için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, şampiyon ilan etmeden ligleri tescillerken, ilk 3 sıradakitakımları terfi ettirdi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde namağlup lider olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız bu karar sonrası, tarihinin ilk şampiyonluğunu resmen alamasa da yeniden Türkiye Süper Ligi’ne yükselmiş oldu.

Takımı bu tarihi zafere taşıyan başarılı koç Hüseyin Dayı elde ettikleri zafer sonrasında şu açıklamaları yaptı:

“Bu yola çıkarken bir hayal gibiydi. Bu hayalden hiçbir zaman geri adım atmadık.Adımlarımızı geri atmamamızda Başkanımız Ruhsar Vudalı’nın çok büyük duruşları vardı.Şahsım ve takımım adına sonsuz teşekkürler iyiki seni bu güzel yolda tanımışız.

Hepimizin sonuna kadar alın teriyle hak edilmiş bir başarı öyküsünübaşardık. Elde ettiğimiz başarı birçok sporcu kardeşimize örnek olsun. Bu duyguları yaşattıkları için kaptanımıza ve oyuncularımıza sonsuz teşekkürler ederiz.”

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