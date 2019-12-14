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DAÜ Mağusa’ya mutlu döndü

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Mağusa ekibi Doğu Akdeniz Üniversitesi, Soyerspor’u Lefkoşa’da mağlup ederek Mağusa’ya mutlu döndü

DAÜ Mağusa’ya mutlu döndü

Basketbol Büyük Erkekler Süper Ligi’nde ilk haftanın son maçında Soyerspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün oynayan Mağusa ekibi DAÜ 62-60’lık skor ile kazanmasını bildi. DAÜ’de Utku Yavaş 13, Uğur Kaya ve Doğukan Evcioğlu 11’er sayı ile galibiyette önemli rol üstlendiler.

İlk maçında mağlubiyet yaşayan Soyerspor son çeyrekte farkı 2’ye kadar düşürmesine rağmen maçı kaybetti. Soyerspor’da Mustafa Rıfkı 20, Alperen Güren 12, Mert Aksu 11 sayı ürettiler.

1.Periyot: 20-24

Devre: 34-42

3.Periyot: 45-53

Maç sonucu: 60-62

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