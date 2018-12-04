DAÜ, Cup of Nation Basketball 2018, başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2018 başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2018, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Cup of Nation’a 11’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 17 takım katılıyor. Turnuva sonucunda erkek ve kadın takımlarının şampiyonları, 14 Aralık 2018 tarihinde oynanacak olan final karşılaşmaları ile belli olacak. Erkekler A grubunda 6 takım (Ürdün, Zimbabve, Türkiye, Mısır, Pakistan, Kamerun), Erkekler B grubunda ise 5 takım (İran, Nijerya, Filistin, Lübnan, Kongo) yer alıyor. 6 takımdan oluşan kadınlar maçları ise tek grupta gerçekleşecek (Pakistan, Bostvana, Türkiye, Filistin, İran, Rusya). Kadın takımlar arasında oynanacak maçlardan sonra ilk dörtteki takımlar yarı finale yükselecekler. Erkeklerde kendi grubunda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecekler. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.

Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

Pakistan 20 – 0 Kamerun (Erkekler A Grubu)

Ürdün 31 – 17 Zimbabve (Erkekler A Grubu)

Mısır 10 – 15 Türkiye (Erkekler A Grubu)

Filistin 17 – 22 Lübnan (Erkekler B Grubu)

İran (bay)

Rusya 4 – 13 İran (Kadınlar Grubu)

Botsvana 20 – 0 Pakistan (Kadınlar Grubu)

Filistin 8 – 23 Türkiye (Kadınlar Grubu)