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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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DAÜ, Cup of Nation Basketball 2018, başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2018 başladı

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DAÜ, Cup of Nation Basketball 2018, başladı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2018, 3 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Cup of Nation’a 11’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 17 takım katılıyor. Turnuva sonucunda erkek ve kadın takımlarının şampiyonları, 14 Aralık 2018 tarihinde oynanacak olan final karşılaşmaları ile belli olacak. Erkekler A grubunda 6 takım (Ürdün, Zimbabve, Türkiye, Mısır, Pakistan, Kamerun), Erkekler B grubunda ise 5 takım (İran, Nijerya, Filistin, Lübnan, Kongo) yer alıyor. 6 takımdan oluşan kadınlar maçları ise tek grupta gerçekleşecek (Pakistan, Bostvana, Türkiye, Filistin, İran, Rusya). Kadın takımlar arasında oynanacak maçlardan sonra ilk dörtteki takımlar yarı finale yükselecekler. Erkeklerde kendi grubunda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecekler. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.

Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

Pakistan 20 – 0 Kamerun (Erkekler A Grubu)

Ürdün 31 – 17 Zimbabve (Erkekler A Grubu)

Mısır 10 – 15 Türkiye (Erkekler A Grubu)

Filistin 17 – 22 Lübnan (Erkekler B Grubu)

İran (bay)

Rusya 4 – 13 İran (Kadınlar Grubu)

Botsvana 20 – 0 Pakistan (Kadınlar Grubu)

Filistin 8 – 23 Türkiye (Kadınlar Grubu)

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