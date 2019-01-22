DAÜ, Basketbol Süper Lig’den çekilebilir

Necati KÜLAHLILAR

KKTC Basketbol Federasyonu Süper Lig’inin yeni ekibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), KKTCBF Süper Lig’inden çekilmeyi gündemine aldığı öğrenildi.

KKTCBF Süper Lig’in tek nagalip takımı olan DAÜ, sezon öncesinde öğrencilerini yerli statüsünde oynatma hakkı kazanmıştı. DAÜ takımının buna rağmen, ligden çekilmesini gündemine aldığı öğrenildi. Devre arasından sonra maçlara çıkmama düşüncesinde olan DAÜ’nün bu kararı alması halinde ise olumsuz etkilenecek olan KKTCBF Süper Lig’inde takım sayısı 7’den, 6’ya inecek.