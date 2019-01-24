Necati KÜLAHLILAR

KKTCBF Büyük Erkekler Ligi takımlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), basketbol mücadelesini sürdürecek.

Gazetemizde yayınlanan, DAÜ'nün KKTCBF Büyük Erkekler Ligi'nden çekilebileceği ile ilgili haber sonrasında açıklama yapan DAÜ koçu Cüneyt Doğan, DAÜ'nün basketbol mücadelesini sürdüreceğini açıklarken, basketbola katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Takımın Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'ndaki tadilat nedeniyle ev sahibi olduğu maçları İskele Spor Salonu'nda oynamaya devam edeceğini belirten takımın koçu Cüneyt Doğan, özveriyle çalışan ve oynadıkça tecrübe kazanan oyuncuları ile birlikte lige renk katacaklarını da sözlerine ekledi.