Darüşşafaka kamptan memnun ayrıldı

Darüşşafaka Basketbol Kulübü Spor Okulları koordinatörü Gökmen Öder, ülkemizde yaptıkları kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kamptan memnun ayrıldıklarını açıklayan Gökmen Öder’in değerlendirmeleri şöyle:

“Darüşşafaka Basketbol Kulübü Spor Okulları organizasyonunda bu sezon ilk defa düzenlenen KKTC basketbol kış kampımızda, bizlere destek veren Darüşşafaka Basketbol Yönetimimize, KKTC Milli Eğitim Bakanımız Sayın Cemal Özyiğit'e, Spor Dairesi Müdürü Sayın Alkan Değirmencioğlu'na, Girne American Üniversitesine, KKTC Basketbol Federasyonuna, basından Yeşim Tuncel ve Tonguç Kotak 'a, bizleri kırmayıp maç yapan GAÜ, Future College, Crossover Basketbol, Soyerspor ve Dikmen İlkokulu takımlarına teşekkür ederiz.”