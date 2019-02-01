Darüşşafaka Basketbol Okulları’nın kampı tamamlanıyor

Darüşşafaka Basketbol Okulları’nın, KKTC Basketbol Federasyonu ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin desteği ile düzenlediği KKTC kampı bugün tamamlanıyor.

2 Şubat’a kadar Girne’de yapılan kamp, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu ile Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan idmanlar ve hazırlık maçlarından oluştu. Kampa 2005 ile 2010 arası doğumlu KKTC sporcuları da katıldılar.

Darüşşafaka Basketbol Okulları bugün, Girne Amerikan Üniversitesi minik takımıyla bir hazırlık maçı yaparken, kampı bugün tamamlayacak.