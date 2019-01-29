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Darüşşafaka Basketbol Okulları’nın kampı devam ediyor

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Darüşşafaka Basketbol Okulları’nın kampı devam ediyor
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Darüşşafaka Basketbol Okulları’nın, KKTC Basketbol Federasyonu ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin desteği ile düzenlediği KKTC kampı devam ediyor.

2 Şubat’a kadar Girne’de devam edecek olan kamp Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu ile Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan idmanlar ve hazırlık maçlarından oluşuyor. Kampa 2005 ile 2010 arası doğumlu KKTC sporcuları da katılıyor.

Kampın programı şöyle devam edecek:

30 Ocak Çarsamba

Saat 10.30 Girne Ertuğrul Apakan SS (idman)

Saat 16.30: Darüşşafaka – Crossover Basketbol (GAK SS)

31 Ocak Perşembe

Saat 11.00 Ertuğrul Apakan Spor Salonu (idman)

Saat 16.30: Darüşşafaka –Soyerspor (GAK SS)

1 Şubat Cuma

Saat 10.30 Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu (idman)

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