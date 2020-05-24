banner411
banner69
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
6 0
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
31 0
 
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
33 0
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
21 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
160 0
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
26 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
104 0
banner449

Dana, Engelsiz Yürekleri kutladı

banner27

Kemal Deniz Dana, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nden Süper Lige yükselen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kutladı

Dana, Engelsiz Yürekleri kutladı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi'nden Süper Lige yükselen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kutladı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana yayınladığı mesajda, "Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lige yükselme başarısı gösteren KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Haftalar öncesinden kazanılan bu başarı geçtiğimiz akşam tescillenerek duyurulmuştur.

Daha önce de başarıyla mücadele ettikleri Süper Lige yeniden dönen takımımızın tüm oyuncularını ve bu üstün başarılarında onlara inanan, katkı koyan herkesi tebrik ederim. Gelecek sezon mücadele edecekleri Türkiye Tekerlekli Sandalye Süper Ligi'nde ve Avrupa yolunda başarılar dilerim."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.