Damian Lillard'tan tam 61 sayı

NBA'de Golden StateWarriors'ı 129-124 yenen PortlandTrailBlazers'ınall-star oyun kurucusu DamianLillard, 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı

NBA'e 14 maçla devam edildi. TrailBlazers ile Warriors arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. DamianLillard'ın bitime 14.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakayı uzatmaya taşıyan ev sahibi TrailBlazers, sahadan 129-124 galip ayrıldı.

TrailBlazers'ınall-star oyun kurucusu Lillard, 61 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard ayrıca Michael Jordan, David Robinson, TracyMcGrady ve James Harden'dan sonra bir NBA maçında 60 sayı, 10 ribaunt, 5 asist barajlarını geçen 5. isim oldu.

Warriors'taAlecBurks'ün 33 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, D'AngeloRussell'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve EricPaschall'ın 22 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 10 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Ligin zirvesindeki MilwaukeeBucks, sahasında oynadığı Chicago Bulls maçını 111-98 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, 5 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

28 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "tripledouble" yapan Bucks'ınall-star forveti GiannisAntetokounmpo, kariyerindeki toplam sayısını 10 bin 4'e yükseltti.

25 yaşındaki Antetokounmpo, LeBron James (23 yaş), KevinDurant (24), KobeBryant (24), CarmeloAnthony (24) ve TracyMcGrady'den (24) sonra lig tarihinde 10 bin sayıya ulaşan 6. en genç oyuncu oldu.

CEDİ'DEN 14, FURKAN'DAN 10 SAYI

Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, sahalarında New York Knicks'e 106-86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı.

Furkan Kormaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda BrooklynNets'i 117-111 yendiği mücadelede 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

BrooklynNets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

CharlotteHornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

MilwaukeeBucks-Chicago Bulls: 111-98

MemphisGrizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San AntonioSpurs: 118-120

UtahJazz-Indiana Pacers: 118-88

PortlandTrailBlazers-Golden StateWarriors: 129-124 (Uzatmada)