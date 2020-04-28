"Daha başarılı olma adına çalışıyoruz"

Deneyimli basketbol hakemi Nusret Sırdar, Basketbol hakemlerinin bireysel çalışmalar yanında oynanmış maçları izleyerek analiz yaptığını belirtirken, hakemlerin pozisyonları tartışarak daha başarılı olma adına çalıştıklarını açıkladı

Basketbolun en deneyimli hakemi olan ve birçok kritik müsabakada başarılı yönetimi ile takdir gören Nusret Sırdar, basketbol hakemlerinin Koronavirüs sürecindeki duruşunu aktardı.

Sırdar hakemlerin de sporcular gibi bireysel çalışmalar yaptığını, bunun yanında oynanmış maçları izleyerek analizler yaptıklarını vurguladı.

“Erteleme yerinde bir karardı”

Virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren dünyada tüm spor branşlarının durduğunu, ilk etapta bazı kesimlerin pek önemsemediğini ancak sonrasında ciddi önlemler alındığını belirten Sırdar, şu ifadelere yer verdi:

“Spora alıştığımız hatta çoğu alanda artık final dönemlerine gelindiği müsabakalardan uzak kalmak tüm sporseverleri üzmüştür. Sporcularda ve hakemlerde önemli bir motivasyon kaybına sebep olabilecek bir ertelemenin açıklanması sağlık açısından yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum”

“Diğer hakem arkadaşlarımızla pozisyonları tartışıyoruz”

Yapılması gereken en önemli şeyin yetkililerin almış olduğu kararlara ve yapmış oldukları açıklamalara uymak olduğunu belirten Sırdar, “Takip edebildiğim kadarı ile tüm sporcular ve hakemler liglerin tekrar açılması durumuna hazır olma adına çalışmalarını evden sürdürmektedir. Bizler de hakem camiası olarak hem kendimizi hazır tutma adına çalışmalar yapıyoruz. Hem de lig içerisinde oynanmış ve canlı yayınlanmış maç görüntülerini izleyerek hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de diğer hakem arkadaşlarımızla pozisyonları tartışarak daha başarılı olma adına çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Herkesin hata yaptığını görüyor ve biliyoruz”

Nusret Sırdar, bu sürecin ülkemizde oynanmış eski maçların izlenmesi açısından kendileri için inanılmaz faydalı olduğuna da işaret ederek, “Hakem hocalarımızın maçlar içerisinde veya maçlardan sonra bizlere yapmış olduğu uyarıları maçları izleyerek daha anlamlı hale getiriyoruz.” dedi. Deneyimli hakem sözlerini “ Spor müsabakalarında hakem, antrenör ve teknik heyet, sporcular, yani herkesin hata yaptığını görüyor ve biliyoruz.” diyerek tamamladı.