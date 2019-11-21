Cumhuriyet Kupası, YDÜ’nün

Cumhuriyet Kupası final maçında Koopspor’u 88-54’lük skor ile yenen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon oldu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan final maçında Koopspor’u, zorlanmadan 88-54’lük skor ile yenen YDÜ, kupanın sahibi oldu.

İlk periyodu karşılıklı basketlerle geçilen maçın 2’inci periyodunda oyuna ağırlığını koyan YDÜ, Anderson’un öncülüğünde farkı açtı ve devreyi de 54-27 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü devam ettiren YDÜ, mücadeleden 88-54 galip ayrılırken Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu. YDÜ’de 27 sayı üreten Anderson ile 20 sayı 14 ribaunt ile oynayan Palmer galibiyetin başrolündeki isimler olurken, Koopspor’da Mandic 21 sayı attı. Düzenlenen ödül töreninde şampiyon YDÜ’ye kupasını Başbakan Ersin Tatar ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü birlikte takdim etti.