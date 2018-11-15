Cumhuriyet Kupası YDÜ'nün

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası dün akşam sahibini buldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda, Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan final maçını Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Koopspor'u 6 sayı farkla 72 - 66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibi oldu. Koopspor'dan Chris 27 sayıyla maçın en skorer adamı olurken, YDÜ'den Vukasin Mandiç, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
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