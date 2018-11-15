banner107
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
25 0
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
19 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
280 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
28 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
154 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
46 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
169 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
102 0
banner82

Cumhuriyet Kupası YDÜ'nün

banner27

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası'nı Koopspor'u 6 sayı farkla mağlup eden YDÜ kazandı

banner210
Cumhuriyet Kupası YDÜ'nün
banner192

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası dün akşam sahibini buldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda, Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan final maçını Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Koopspor'u 6 sayı farkla 72 - 66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibi oldu. Koopspor'dan Chris 27 sayıyla maçın en skorer adamı olurken, YDÜ'den Vukasin Mandiç, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.