Cumhuriyet Kupası YDÜ'nün

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası'nı Koopspor'u 6 sayı farkla mağlup eden YDÜ kazandı

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası dün akşam sahibini buldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda, Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında oynanan final maçını Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Koopspor'u 6 sayı farkla 72 - 66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupanın sahibi oldu. Koopspor'dan Chris 27 sayıyla maçın en skorer adamı olurken, YDÜ'den Vukasin Mandiç, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.