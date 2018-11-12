Cumhuriyet Kupası'nda turu geçenler belirlendi

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur ilk maçları oynandı. Gecenin ilk maçında Koopspor, Soyerspor'u 111 - 72 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur ikinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni 59 - 50 mağlup ederek ikinci turda Koopspor'un rakibi oldu. KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur üçüncü maçında YDÜ, DAÜ'yü mağlup ederek ikinci tura yükselirken, Göçmenköy'ün rakibi oldu.