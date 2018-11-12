banner107
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
52 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
55 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
18 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
247 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
35 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
61 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
33 0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
145 0
banner82
banner206

Cumhuriyet Kupası'nda turu geçenler belirlendi

banner27

Cumhuriyet Kupası'nda turu geçenler belirlendi
banner192

KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur ilk maçları oynandı. Gecenin ilk maçında Koopspor, Soyerspor'u 111 - 72 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur ikinci maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni 59 - 50 mağlup ederek ikinci turda Koopspor'un rakibi oldu. KKTCBF 2018 Cumhuriyet Kupası ilk tur üçüncü maçında YDÜ, DAÜ'yü mağlup ederek ikinci tura yükselirken, Göçmenköy'ün rakibi oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.