Cumhurbaşkanlığı Kupası YDÜ’nün

Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 20 sayı farkla 82-62 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

Basketbolda son lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile lig finalisti Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, diğer yetkililer ve basketbol severler takip etti. Maça iyi başlayan YDÜ, rakibi LAÜ karşısında skor üstünlüğünü kısa süre içerisinde farka dönüştürmesini bildi ve ilk devreyi 40-25 galip tamamladı.İkinci devrede de oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ, mücadeleyi 82-62’lık skor ile kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.YDÜ’de İhsan Üğütücü, Derryl Palmer, Ahmet Dağer ve Lashard Anderson galibiyette öne çıkan isimler oldular. LAÜ’de Ömer Güner attığı 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon YDÜ’ye kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü birlikte takdim ettiler.