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Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün

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Cumhurbaşkanlığı Kupası, YDÜ'nün
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Sel felaketi nedeniyle ertlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 2018 finali dün akşam oynandı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Soyerspor arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan kupa finalinde YDÜ rakibini, 32 sayı farkla mağlup ederek en büyük kupanın sahibi oldu. Maçı YDÜ, 60-28 kazandı.

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