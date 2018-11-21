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Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

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Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bu akşam sahibini buluyor. Sezonun en anlamlı kupasında 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor karşı karşıya gelecek. BRT 1'den canlı yayınlanacak mücadele Perşembe akşamı saat 20:00'de, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

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