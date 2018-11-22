Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un

2018 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Yakın Doğu Üniversitesi'ni 65-57 yenen Koopspor kazandı

Necati KÜLAHLILAR Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Sezonun en anlamlı kupasında 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor karşı karşıya geldi.

Koopspor, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta YDÜ'yü 8 sayı farkla 65-57 mağlup etti. Kalabalık bir basketbol kitlesinin izlediği maçı kucağındaki torunu ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da takip etti.

Koopspor önce Mandiç'in, daha sonra da Ihsan'ın diskalifiye olmalarını iyi değerlendirip, maçı kazandı.

Takım olarak iyi olan Koopspor'da Kercem 20 sayıyla en skorer isim oldu. Maçtan sonra Koopspor kaptanı Kemal Taşçı'ya kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi.