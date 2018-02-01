Commercial Insurance’tan basketbola destek

Commercial Insurance Ltd. bir ilki gerçekleştirerek Basketbol Kadınlar Ligi'ne sponsor oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sigorta sektöründe ilk 5 içerisinde yer alan Commercial Insurance Ltd. sosyal sorumluluk projesi kapsamında Basketbol Kadınlar Ligi'ne sponsor oldu. Basketbol Kadınlar Ligi'nin ilk sponsorluk anlaşmasını imzalayan Commercial Insurance Ltd. bununla birlikte bir ilke daha imza atmış oldu.

KKTC’deki sigortacılık faaliyetlerinde 20. yılı doldurdukları bu günlerde böylesi güzel oluşuma destek çıkma imkanı buldukları için mutlu olduğunu dile getiren Commercial Insurance Ltd. Genel Müdürü Bahire Veysi, “KKTC Basketbol Kadınlar Ligi'nde bu bir ilk oluyor. Bundan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Commercial Insurance Ltd. olarak kadın sporcularımızın emeğine sahip çıkıyor, onların başarılarını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

KKTC Basketbol Kadınlar Ligi, 2018-2019 sezonu boyunca Commercial Insurance sponsporluğunda devam edecek. 4 takımın mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Ligi’nde; Koopspor, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Soyer Spor yer alıyor.