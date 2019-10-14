Çetinkaya’nın felsefesi ‘hızlı basketbol’

Uzun yıllar sonra basketbola dönen Çetinkaya, kısa süre içerisinde oluşturduğu kadrosu ile yoğun bir çalışma temposuna girerken, eski basketbol anlayışlarından uzak, hızlı basketbol felsefesini benimsedi

Basketbol Büyük Erkekler Ligine uzun yıllar sonra katılma kararı alan Çetinkaya, kısa süre içerisinde oluşturduğu kadrosu ile yoğun bir çalışma evresine girmiş durumda.

Kadri Alagöz’ün koçluğunda BenenSelengin, Nevzat Nasıroğlu, Çağakan Kılıç gibi deneyimi yüksek isimler ve Doğukan Doğu, Berk Karabetça, Aral Bayraktar gibi genç oyuncularla kadrosunu oluşturan sarı-kırmızılılar antrenmanlarını belirlenen programa göre sürdürüyor.

Alagöz: Geçici değil kalıcı bir adım atılmıştır

Koç Kadri Alagöz, Çetinkaya’nın basketbolda yeni olmadığını, ülke basketbolunun kurucu üyesi olmak yanında 6 yıl şampiyonluk yaşadığını anımsatarak, potaya giriş serüvenlerinin rahmetli Urcan Vangöl döneminde konuşulduğunu ama bugüne kısmet olduğunu söyledi.

Hedeflerinden birisinin de Vangöl’ün anısını yaşatmak olduğunu belirten Alagöz, kulüpte şubenin açılması konusunda yöneticiler Mehmet Tatar, Mehmet Ali Özgürgün ve Deniz Erdağ’ın önderlik ettiğini, kulüp olarak U18 Liginde de yer alacaklarının altını çizdi.

Kadri Alagöz, bu oluşumun kesinlikle geçici olmadığının ve kalıcı olacağının altını çizerek, kulüp başkanı Bülent Dizdarlı ile de bu konuda hemfikir olduklarını, bunun diğer kulüplere de farklı branşlar anlamında örnek olması gerektiğini belirtti.

“İş ola kurulmadık, hedefimiz play-off’a kalmaktır”

Çalışmalar ve hedefler konusunda da açıklamalarda bulunan Alagöz, ilk etapta koşu antrenmanları ile oyuncuların üzerlerindeki hamlığı attıklarını vurguladı.

Öncelikli olarak basketbol sevgisinin bu takımı oluşturduğunu, neticesinde de herkesin emeğinin karşılığını alacağını ifade eden Alagöz, iş ola kurulan bir takım olmadıklarını ve hedeflerini play-off’a kalmak olarak belirlediklerini, bunu yapacak kadroya da sahip olduklarını söyledi.

Kadri Alagöz, eski basketbol anlayışlarından uzakta hızlı basketbol felsefesini benimseyerek sahada her şeyini ortaya koyacak bir takım izlettireceklerini belirtti.

Alagöz yabancı oyuncu konusunda ise kendilerine tanınan öğrenci kontenjanı bulunduğunu ancak bunu geçmiş yıllardaki takımlar gibi 10 yabancıya dönüştürmeyeceklerini, 5 numara pozisyonu için araştırma halinde oldukları birkaç isim üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.