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Çetinkaya'da imzalar atıldı

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Çetinkaya'da imzalar atıldı
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Yıllar sonra Kadri Alagöz'ün koçluğunda Basketbol Büyük Erkekler Liginde mücadele edecek olan Çetinkaya, 3 basketbolcuya dün imzaları attırdı. Basketbol Federasyonundaki imza töreninde başkan Ahmet Sütcü'nün huzurunda, YDÜ'den Doğukan Doğu, Koopspor'dan Benon Selengin ve GAÜ'den Çağakan Kılıç, koç Kadri Alagöz'ün eşliğinde kendilerini Çetinkaya basketbolcusu yapan imzaları attılar. Çetinkaya, imza töreninden sonra Atatürk Stadında yeni sezona yönelik ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

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