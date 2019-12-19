Çekişmeli maç DAÜ’nün

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları devam ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan karşılaşmayı 12 sayı farkla DAÜ kazandı

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları tüm hızıyla devam ederken, dün bayanlar kategorisinde YDÜ ile DAÜ arasında oynanan karşılaşmayı Doğu Akdeniz Üniversitesi 12 sayı farkla kazanmayı başardı.

Geleneksel olarak KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalar, dün bayanlar basketbol dalı ile devam ederken, ikinci hafta geride kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi. Oldukça zevkli ve heyecanlı geçen mücadeleyi DAÜ 50-38 kazanarak ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 10-8 üstün tamamlarken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan ve üst üste sayılar bulan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ilk devreyi 19-17 önde kapattı. Üçüncü periyot, her iki takımın da karşılıklı attıkları sayılarla geçti. DAÜ, üçüncü periyodu da 31-26 üstün tamamlarken, son periyotta 19 sayı bularak rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 50-38 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi, ligdeki ilk galibiyetini alırken, YDÜ ise yenilgi ile tanışmış oldu. Son hafta karşılaşmaları 24 Aralık Salı günü Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak.