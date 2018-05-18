Büyük Şampiyon YDÜ

Büyük Erkekler Basketbol Ligi final serisinde Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 4-0 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, 2017 - 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamladı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Basketbol Ligi final serisi dün akşam Güzelyurt Spor Salonu'nda oynanan dördüncü ve son maçla tamamlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi ile final serisinde karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini dördüncü ve son maçta da mağlup ederek, seriyi 4-0 önde tamamlayıp, şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam oynanan maç büyük çekişme içerisinde geçerken, sadece son sette rakibine üstünlük kuran YDÜ, LAÜ'yü 74-73 mağlup etti. YDÜ'de Nenad ve Mandiç'in 14'er sayıyla skor yükünü çeken basketçiler oldular. LAÜ'de ise Nemenja'nın 23, Doğukan'ın ise 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.