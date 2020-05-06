“Biz bir ekibiz, kendimizden ayrı görmüyoruz”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2 yıldır KKTC Basketbol Federasyonu ile sıkı işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, övgü dolu sözler kullandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Akademik Yıl etkinlikler kapsamında “Instagram Söyleşileri” ile 5 GAÜ Online Etkinlerine konuk oldu. Söyleşi esnasında Türkoğlu’na KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü’nün mesajı okundu.

“Başkan Sütçü ve ekibi ile 2 yıldır sıkı çalışıyoruz”

Sütçü mesajında Hidayet Türkoğlu ve ekibinin her zaman destekçileri olduğu, basketbolumuza katkıları en üst seviyeye çıkardıkları ve özel hissetmelerini sağladıkları şeklinde olurken, Türkoğlu da KKTC Basketbol Federasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Türkoğlu, Başkan Sütçü ile ekiplerin de katılımı ile 2 yıldır sıkı çalıştıklarını ifade ederken, bu durumdan duyduğu memnuniyeti ortaya koydu. 2019 yılında KKTC Basketbol Federasyonu’nun kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Türkoğlu, bu ziyaret gerçekleşmemiş olsaydı kendilerinin KKTC’ye gelme planı yaptıklarını anımsattı.

“Her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu hep söyledik”

Türkoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: “KKTC Basketbol Federasyonu yetkilileri ile her zaman iletişimde olmaya ve her türlü işbirliğine açığız. Türkiye Bölge Şampiyonaları’na takım gönderilmesi, antrenör ve hakem eğitimleri gibi konularla beraber diğer konularda da işbirliğine açık, elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sütçü ve ekibine hep söyledik. Bu süreçleri atlattıktan sonra Kıbrıs’ı ziyaret etmek, oradaki dostlarla buluşmak istiyoruz” dedi.