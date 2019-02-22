Biletleri 3000 dolara satılan maçta Nike skandalı

Basketbolun yeni LeBron'u Zion Williamson inanılmaz bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncunun ayakkabısı parçalandı, Nike bir açıklama yayınladı...

NCAA'de herkesin merakla beklediği Duke-UNC maçında Zion Williamson maçın 33. saniyesinde sakatlandı.

NBA ve basketbol dünyasının yıllardır Zion kadar yakından takip ettiği bir genç oyuncu olmamıştı.

18 yaşındaki Zion, Lebron James ile karşılaştırılıyor ve bazı NBA takımları onu kadrosuna katabilmek için ligin dibinde yer almayı hesaba katıyor. Öyle ki dün gece oynaman maçın biletleri 3000 dolara alıcı buldu.

Bu yüzden ayağının kayması ve ayakkabısının parçalanması nedeniyle sakatlanan Zion herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Oyuna dönmeyen Williamson için koç Mike Krzyzewski, hafif bir diz burkulmasının olduğunu açıkladı.

North Carolina maçı 82-77 kazanırken Luke Maye 30 sayı 15 ribaund ile oynadı. Duke'da RJ Barrett 33 sayı 13 ribaund 4 asist, Cam Reddish 27 sayı 3 ribaund ile etkili oldu.

Maçı Barrack Obama da izledi. Obama'nın da sakatlık anında şaşkın bir şekilde "Ayakkabısı patladı" diye bağırdığı kameralara yansıdı.

Tüm bu olaylardan sonra sosyal medyada Nike'a büyük tepki oluştu. Basketbolseverler ayakabının maçın hemen başında parçalanmasını eleştirdi.

Olayın ardından Nike da bir açıklama yayınladı: "Tabii ki çok endişeliyiz ve Zion'a hızlı bir iyileşme diliyoruz. Bu istisnai bir olay olsa da sorunu belirlemek için çalışmalara başladık."