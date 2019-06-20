Basketbolun kraliçesi Leventspor

Ayşe Günerman Özılgaz'ın antrenörlüğünü yaptığı Leventspor takımları elde ettikleri şampiyonluklarla, kız ve kadın basketbol liglerine damga vurdu

Basketbol Federasyonu (KKTCBF) tarafından 2018-2019 sezonu içerisinde organize edilen kız ve kadın basketbol liglerine, Ayşe Günerman Özılgaz'ın antrenörlüğünü yaptığı Leventspor takımları damga vurdu.

2018-2019 KKTC Basketbol Federasyonu Kadınlar Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu Leventspor Takımının oldu. KKTCBF 2018-2019 U18 Kızlar - Kemal Mehmetali Aksay Ligi şampiyonu da Leventspor oldu.

Levent Kız Basketbol Takımları, 2005-2006 yılından itibaren KKTC Basketbol Liglerinde namağlup Gençler Ligi şampiyonu olurlarken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası basketbol birinciliğinde de şampiyonluğu yine kimseye kaptırmadılar.

İlkokullarda KKTC ilkokullar şampiyonluğu, 2018-2019 Türkiye yarı final bölge şampiyonu ve Türkiye beşinciliği başarılarının yanı sıra 2018 - 2019 İskenderun Yaza Merhaba Tek Pota Turnuvasında U 10 ve U 11 Kızlar şampiyonluğu da Levent takımlarının oldu.

Yıllardır Leventspor takımlarını başarıdan başarıya taşıyan Ayşe Günerman Özılgaz da takımları ile birlikte başarılarla dolu bir sezonu geride bırakmanın gururunu yaşadı.