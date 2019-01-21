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Basketbolun kalbi, Lefke’de atacak

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Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında iki namağlup takımdan lider Lefke Avrupa Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi, LAÜ Spor Salonu’nda karşılaşacaklar

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Basketbolun kalbi, Lefke’de atacak
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KKTCBF Süper Ligi’nin 7. haftası dün akşam oynanan Koopspor – GAÜ maçıyla başalarken, haftanın maçı yarın akşam Lefke’de oynanacak..

7. haftanın en zor maçı olacak maçta ligin iki namağlup takımı Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) LAÜ Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacak. LAÜ 5 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, YDÜ oynadığı 4 maçta aldığı 8 puanla ligde 2. Sırada yer alıyor.

7. haftanın 2. maçı ise bu akşam İskele Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde henüz galibiyeti olamayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 6 puanla 6. sırada yer alan Soyerspor karşısında ilk galibiyetini hedefleyecek.

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