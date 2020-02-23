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Basketbolda“Antrenör Gelişim Semineri” tamamlandı

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Basketbol Federasyonu’nun Türkiye’nin en deneyimli basketbol antrenörlerinin katılımı ile düzenlediği ‘Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ tamamlandı

Basketbolda“Antrenör Gelişim Semineri” tamamlandı

Basketbol Federasyonu’nun Türkiye’nin en deneyimli basketbol antrenörlerinin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA-25 Spor Salonu’nda düzenlediği ‘Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ tamamlandı. Eğitim seminerinin ikinci günü yoğun ve yararlı derslere sahne oldu.

Demirözü’nden uygulamalı eğitim

Birçok basketbol antrenörünün katılım gösterdiği seminerin ikinci gününde ilk ders Aydın Demirözü tarafından verildi. ‘Atletik Performans Çalışmalarında Yeni Trendler’ isimli derste Demirözü uygulamalı olarak kursiyer antrenörleri bilgilendirdi.

Performans arttırılması konusunda modern uygulamalar konusunda bilgiler veren Demirözü, bunlar yanında bir takım pratik uygulamalardan da bahsetti.

Kavak, antrenör oyuncu ilişkileri konusunda farklı perspektifler sundu

Günün ikinci oturumunda Simru Kavak tarafından ‘Aile Oyuncu Antrenör İlişki Yöntemleri’ konulu eğitim verildi. Bu oturumda Kavak, antrenörlerin oyuncuları motive etme ve geliştirmesiyle ilgili birçok farklı detaya yer verdi.

Simru Kavak kendisinin de eski bir basketbolcu olması nedeni ile konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerinin bir kısmının da buradan geldiğine işaret etti.

Kapanış Yavuz ve Yakan’dan

Seminerin ikinci gününün öğleden sonra oturumunda ise Hakan Yavuz tarafından  PickandRoll Savunma Çeşitleri ve Alaeddin Yakan tarafından PickandRoll Hücum Çeşitleri konusunda eğitim verildi.

Son derece değerli bilgiler paylaşan 2 deneyimli ismin eğitimleri de kursta yer alan antrenörler tarafından dikkatle dinlendi. Seminer bu iki oturumun ardından sona erdi.

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