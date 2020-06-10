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Basketbolda ligler tescil edildi

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Basketbolda ligler mevcut haliyle, derecelendirme olmadan ve şampiyonilan edilmeden tescil edildi

Basketbolda ligler tescil edildi

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından liglerin şampiyon ve derecelendirme ilan edilmeden mevcut hali ile tescil edilmesi kararını üretti.

COVID-19 nedeni ile tamamlanamayan liglerin ne olacağıyla ilgili yapılan toplantının ardından alınan karar 9 madde ile açıklandı. Açıklamada “herhangi bir ligde şampiyon veya derecelendirme ilan edilmeden mevcut durumu ile tescil edilmesi ve yeni döneme başlanması kararı alınmıştır” denildi.

Federasyonun açıkladığı 9 madde şu şekilde:

1- 2019-2020 tüm ligler için sezon planlamamızın büyük oranda olumsuz etkilenmesi

2- Özellikle dünyaya paralel yakın coğrafyadaki ülkelerde sezonların sonlandırılması

3- Yakın tarihte açılması planlanan uçuşlar ve yeni dönemdeki nüfus hareketliliği nedeniyle pandemi riskinin olasılık durumu

4- Kulüplerimizin yeni sezona daha sağlıklı ve ekonomik olarak planlı bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamak düşüncesi

5- Yaz döneminde maçlarımızın oynanma ihtimaline karşı salonların iklimlendirme ve havalandırma yönünden sayı ve teknolojik olarak yetersizlikleri

6- Takımlarda yer alan oyuncuların çok uzun süreli antrenmansızlık sonrası sakatlık riskinin yüksek olması

7- Özellikle transfer döneminin Eylül ayında olması nedeniyle takım planlamaları konusunda yaşanacak sıkıntılar

8- Eylül ayındaki olağan seçimli genel kurul olması nedeniyle planlamada yaşanacak olumsuzluklar

9- 2020-21 sezonunun olumsuz etkilenmesini engellemek

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