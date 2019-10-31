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Basketbolda KTSYD Kupası heyecanı başlıyor

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Büyük Erkekler Ligi’ndeki 7 takımın katıldığı KTSYD Kupası’nda heyecan bugün Çetinkaya ile Koopspor arasında oynanacak maçla başlıyor

Basketbolda KTSYD Kupası heyecanı başlıyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği ve Büyük Erkekler Ligi’ndeki 7 takımın katıldığı KTSYD Kupası’nda heyecan bugün başlıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak kupada açılış maçı saat 18.00’de Çetinkaya ile Koopspor arasında oynanacak. Bu maçın ardından saat 20.00’de GAÜ ile LAÜ karşı karşıya gelecek. İlk turun son maçında 2 Kasım Cumartesi saat 18.00’de DAÜ ile YDÜ karşılaşacak.

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü tüm takımlara başarılar dileyerek, sakatlık olmayan kaliteli ve heyecanı bir turnuva olması temennisinde bulundular.

KTSYD KUPASI PROGRAM

1.TUR

1 Kasım Cuma   

Çetinkaya- Koopspor (18.00)

GAÜ-LAÜ (20.00)

2 Kasım Cumartesi

DAÜ-YDÜ (18.00)

Soyerspor (BAY)

YARI FİNAL

5 Kasım Salı

ÇTSK/KOOP – GAÜ/LAÜ (18.00)

DAÜ/YDÜ – Soyerspor (20.00)

FİNAL

8 Kasım Cuma (19.00)

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