Basketbolda haftanın maçı Güzelyurt’ta

Basketbolda heyecan sürüyor KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.
Haftanın açılış maçı bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanacak. Haftanın en önemli maçında ise Koopspor, ezeli rakibi lider YDÜ'yü, Güzelyurt'ta konuk edecek. KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:
13 Mart Çarşamba, Saat 19:00, Ertuğrul Apakan Spor Salonu
GAÜ – MTV UP Göçmenköy
14 Mart Perşembe, Saat 19:00, Güzelyurt Spor Salonu
Koopspor - YDÜ
15 Mart Cuma, Saat 19:00, İskele Spor Salonu
DAÜ - Lefke
Basketbolda akademi akrediteleri başlıyor
KKTCBF Basketbol Akademileri akreditasyon başvuruları başlıyor. Başvurular 18 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru formları federasyon binasından alınabilecek.