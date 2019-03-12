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Basketbolda haftanın maçı Güzelyurt’ta

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Basketbolda haftanın maçı Güzelyurt’ta
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Basketbolda heyecan sürüyor KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Haftanın açılış maçı bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanacak. Haftanın en önemli maçında ise Koopspor, ezeli rakibi lider YDÜ'yü, Güzelyurt'ta konuk edecek. KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:

13 Mart Çarşamba, Saat 19:00, Ertuğrul Apakan Spor Salonu

GAÜ – MTV UP Göçmenköy

14 Mart Perşembe, Saat 19:00, Güzelyurt Spor Salonu

Koopspor - YDÜ

15 Mart Cuma, Saat 19:00, İskele Spor Salonu

DAÜ - Lefke

Basketbolda akademi akrediteleri başlıyor

KKTCBF Basketbol Akademileri akreditasyon başvuruları başlıyor. Başvurular 18 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru formları federasyon binasından alınabilecek.

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