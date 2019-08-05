Basketbolda Güney Kıbrıs, Avrupa’nın zirvesinde

Güney Kıbrıs U18 Erkek Basket Milli Takımı önemli bir başarıya imza atarak Avrupa Basketbol Şampiyonası U18 Erkekler C kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında Andorra’da düzenlenen şampiyonada A grubunda yer alan Güney Kıbrıs, gruptaki rakipleri Monako, Andorra ve Moldava karşısında 3’te 3 yaparak gruptan çıktı.Yarı finalde San Marino’yu saf dışı bırakan Güney Kıbrıs’ın finaldeki rakibi gruplarda geride bıraktığı Monaco oldu. Güney Kıbrıs rakibini finalde de 67-59 mağlup ederek Avrupa Basketbol Şampiyonası U18 Erkekler C kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.