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Basketbolda genel kurul tarihi değişiyor

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Basketbol Federasyonu, yeni tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra federasyon çalışmalarına hız kazandırabilmek ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına bir an önce başlayabilmek adına olağan genel kurulu öne almak istiyor

Basketbolda genel kurul tarihi değişiyor

KKTC Basketbol Federasyonu, açıklama yaparak, yeni tüzüğün yürürlüğe girdiğini ve pandemi süreci ile sekteye uğrayan federasyon çalışmalarına hız kazandırabilmek ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına bir an önce başlayabilmek adına olağan genel kurulu öne almalarının gerektiğini belirterek, ilerleyen günlerde kulüpleri toplantıya çağıracağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Uzun bir dönemdir üzerinde çalışılan KKTC Basketbol Federasyonu yenilenmiş tüzük çalışmalarımız sonuç vermiş ve söz konusu tüzük Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Yeni tüzüğün basketbolumuzun önünü açacağını ve federasyonumuza ivme kazandıracağı konusunda inancımız tamdır.

Tüzüğün onayı ile birlikte pandemi süreci ile sekteye uğrayan federasyon çalışmalarına hız kazandırabilmek ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına bir an önce başlayabilmek adına olağan genel kurulu öne almamız bir gereklilik olarak görülmektedir.

Seçimi erkene almanın yeni yönetime hazırlık anlamında büyük avantaj sağlayacağı da kamuoyunun bilgisi ve takdirindedir.

Bu amaçla ilerleyen günlerde tarihini belirleyeceğimiz olağanüstü seçimli genel kurul için tüm kulüplerimizi toplantıya çağıracağımızı bilgilerinize sunarız."

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