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Basketbolda Federasyon Kupası kuraları çekildi

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Basketbolda Federasyon Kupası kuraları çekildi
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KKTC Basketbol Federasyonu ‘Federasyon Kupası kuraları dün çekilirken kupa programı da belli oldu.

İlk tur maçlarının 15 ve 16 Şubat'ta Güzelyurt'ta oynanacak olan Kupa mücadelesinde DAÜ'nün turu bay geçtiği ilk turda Soyerspor – Koopspor’la, YDÜ - LAÜ ile, MTV UP Göçmenköy – GAÜ’yle karşılaşacak. Galiplerin üst tura yükseleceği yarı final maçları 18 Şubat'ta oynanacak. Yarı finalin kazananlarının kupayı alacağı final maçı 21 Şubat'ta oynanacak.

İlk tur programı şöyle:

Soyerspor – Koopspor

YDÜ – LAÜ

MTV UP Göçmenköy – GAÜ

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