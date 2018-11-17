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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak

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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
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Basketbol Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Spor Şurası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalara göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Büyük Erkekler karşılaşması 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00 ‘de Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 05 Aralık’ta saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi ve Soyer Spor Kulübü arasında  Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Bu arada Basketbol Federasyonu 26 Kasım günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernek  lokalinde saat 18.00’de Spor Dairesi’nin düzenleyeceği Spor Şurası ile ilgili toplantı yapacak.  Toplantıya, Basketbol Federasyonu’na üye kulüp yöneticileri ve antrenörleri davet edildi.

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