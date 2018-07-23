Basketbolda çalıştay zamanı

Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi, basketbolun gelişimine yön verme amacıyla “Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018” organizasyonunu gerçekleştiriyor

Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi 6 Ağustos Pazartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında Girne Oscar Hotel'de basketbolun gelişimine yön verme amacıyla “Basketbol Gelişim Çalıştayı 2018” organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Ülke basketbolu ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedefleyen KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi, çalıştay sayesinde yeni sezon çalışmalarına yön verebilmek ve basketbol camiasının görüşlerini alabilmeyi amaçlıyor.

Sütçü: “Sürdürülebilir bir yapılanma”

Dünyada ve Türkiye’deki basketbol gelişimine paralel olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapılanmanın doğru planlamayla gerçekleştirilebileceğine vurgu yapan Basketbol Federasyon Başkanı Ahmet Sütçü, çalıştay sayesinde basketbola emek veren tüm kesimlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri bir platform yaratmak istediklerini belirtti.

4 farklı alanda çalışma yapacak komisyonlar gün sonunda önerilerini sunacak ve sonrasında bu öneriler çalıştay kitapçığında yer alacak. Çalıştayda; (i) Basketbol Gelişim Ligleri ve Akademiler, (ii) Basketbolda Ekonomi ve Kaynak Yaratma, (iii) Süper Lig ve Kadınlar Ligi Organizasyonları ve (iv)Basketbolda Tüzük, Yönetmelik ve Uygulamalar konularının ele alınacağı komisyonların pek çok yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmesi bekleniyor.