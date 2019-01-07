Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta programı açıklandı. Haftanın açılış maçında, bu akşam saat 19:00’da DAÜ Spor Salonu’nda, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni konuk edecek. 9 Şubat Çarşamba akşamı saat 19:00’da LAÜ Spor Salonu’nda, Lefke Avrupa Üniversitesi, Koopspor’u, 10 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda, MTV UP Göçmenköy, Soyerspor’u konuk edecek. Lider Yakın Doğu Üniversitesi haftayı bay geçecek.