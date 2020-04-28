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Basketbolda başkanlarla buluşma zamanı

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Basketbolda başkanlarla buluşma zamanı

Basketbol Federasyonu yönetimi, Erkekler Süper Lig takımlarının kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek.

Basketbol Federasyonun telekonferans sistemiyle gerçekleştireceği toplantı bugün saat 20.00’de başlayacak. Toplantı gündeminde; liglerin kaldığı yerden başlangıcı veya yeni süreçte nasıl bir yol izleneceğine dair görüş alış verişinde bulunmak yer alıyor.

Ahmet Sütçü başkanlığındaki federasyon bugün yapılacak toplantının ardından ise bir sonraki görüşmeyi Kadınlar Ligi ve Alt Lig yöneticileriyle gerçekleştirecek.

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